شكرا لقرائتكم غليان في طرابلس.. تحذير من سفك دماء ومجلس الأمن يجتمع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طلبت بريطانيا مساء الخميس عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، حيث تتسارع التطورات العسكرية منذرة بخطر اندلاع نزاع جديد، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

ومن المتوقّع أن يلتئم مجلس الأمن في جلسة مغلقة، اليوم الجمعة، لبحث الأوضاع في ليبيا، حيث أمر خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، قوّاته بالسير نحو العاصمة طرابلس، حيث مقرّ حكومة الوفاق الوطني المناوئة له.

وسيطرت قوّات تابعة لحفتر، مساء الخميس على حاجز عسكري يقع على بعد 27 كيلومتراً من البوابة الغربية لطرابلس.

وأكّد اللواء عبد السلام الحاسي، آمر غرفة عمليّات المنطقة الغربية في الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده حفتر، أنّ قواته سيطرت على الحاجز من دون قتال.

"دماء ستسفك"!

في المقابل، عبر وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا مساء الخميس عن شعور الحكومة بالمرارة والخذلان إزاء ما اعتبره تخاذلاً من المجتمع الدولي." ” .

وقال باشاغا في تصريح صحفي أن الكل كان يعتقد بأن ليبيا متجهة للمؤتمر الجامع لكنهم تفاجؤوا بالتحرك العسكري الأخير للجيش.

كما حذر بمن عواقب هذا التحرك، متوعداً بالتصدي له بحلول اليوم الجمعة.، قائلاً:" الدماء ستُسفك من الطرفين ومن استخدم هذا السلاح سوق يقضي عليه."

Advertisements

آليات للجيش الليبي تتجه نحو طرابلس

مصراتة تستنفر

على الجانب الآخر، دفعت مدينة مصراتة بقوّات كبيرة وتعزيزات عسكرية ضخمة إلى العاصمة طرابلس، بعد سيطرة الجيش الوطني الليبي على عدة بلدات في محيط طرابلس وتوجهه للعاصمة.

وفي بيان مشترك، عبرت فرنسا وإيطاليا والإمارات وبريطانيا وأميركا عن قلقها البالغ بشأن القتال قرب مدينة غريان الليبية.

وحثت الدول جميع الأطراف على وقف التصعيد على الفور.

"اغراق ليبيا في الفوضى"

وقالت الدول الخمس في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الأميركية "في هذا الوقت الحسّاس من العملية الانتقالية في ليبيا، فإنّ التحرّكات العسكرية والتهديدات بإجراءات أحادية الجانب تهدّد فقط بإغراق ليبيا مجدّداً في الفوضى".

وأضاف البيان "نعتقد اعتقاداً راسخاً بأنّ ليس هناك حلّ عسكري للنزاع الليبي، وحكوماتنا تعارض أيّ عمل عسكري في ليبيا وستحمّل كلّ فصيل ليبي يؤجّج النزاع الأهلي المسؤولية".

وأكّدت الدول الخمس في بيانها دعمها الكامل للأمم المتّحدة في إيجاد حلّ للأزمة الليبية.