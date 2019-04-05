شكرا لقرائتكم أغلى انفصال.. أمازون تعلن حصّة طليقة بيزوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت أمازون إن جيف بيزوس مؤسس أمازون ورئيس مجلس إدارتها أنهى طلاقه من زوجته ماكينزي حيث أعطاها حصة منفصلة في شركة التسوق العملاقة على الإنترنت.

وسوف تحصل ماكينزي بيزوس على 4 في المئة من أمازون عندما تتم الموافقة على الطلاق، ومن المتوقع أن يحدث ذلك خلال 90 يوماً. قبل الانفصال كان لجيف بيزوس حصة تبلغ 16 في المئة في أمازون تصل قيمتها إلى أكثر من 140 مليار دولار، ما يجعله واحداً من أغنى الأفراد في العالم.

وفي تغريدة، قالت ماكينزي إنها ستتخلى عن كل حصصها في "الواشنطن بوست" الصحيفة التي اشتراها بيزوس في عام 2013 و"بلو أوريغون" شركة استكشاف الفضاء التي أسسها.

وقال بيزوس في تغريدة الخميس "أنا ممتن لدعمها ولعطفها أثناء العملية. وأنا أتطلع كثيرا إلى علاقتنا الجديدة كأصدقاء وآباء".