اسماء السيد - كرايست تشيرش: أمر قاض نيوزيلندي الجمعة بإخضاع المتّهم بارتكاب مجزرة مسجدي كرايست تشيرش لتقييم نفسي للتأكّد من مدى أهليته العقليّة للخضوع للمحاكمة بتهم قتل 50 شخصاً ومحاولة قتل 39 آخرين.
وقال القاضي كاميرون ماندر خلال جلسة استماع مقتضبة في كرايست تشيرش إنّ المتّهم الأسترالي العنصري برنتون تارانت سيخضع لتقييم يُجريه خبيران في الصحّة العقلية لتحديد ما إذا كان "أهلاً للخضوع للمحاكمة أو مجنوناً".
وكان تارنت طرد محاميًا عيّنته المحكمة بعد أوّل مثول له في 16 آذار/مارس، ما أثار مخاوف من احتمال رغبته في الدّفاع عن نفسه وسعيه إلى استخدام المحاكمة منبرًا للدّعاية.
وتمنع المحكمة حتّى الآن وسائل الإعلام من تصوير المتّهم.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة تأمر بإخضاع مرتكب مجزرة نيوزيلاندا لتقييم نفسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.