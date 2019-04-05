مختار نوح : مصير غامض يواجه الإخوان بالخارج بعد صعود المعارضة التركية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مختار نوح القيادى الإخوانى المنشق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إن جماعة الإخوان الإرهابية تواجه حاليا سيناريوهات كثيرة فى تركيا، بعد صعود المعارضة التركية فى الانتخابات المحلية وسيطرتها على أكبر مدينتى فى تركيا وهى اسطنبول وأنقرة، لافتا أن الجماعة تواجه مصير مجهول فى الفترة المقبلة، لأن الخسائر التى يواجهها النظام التركى حاليا كبيرة .
وأضاف مختار نوح لـ"الخليج 365" أن اردوغان خدع شعبه ، بشعارات الخداع باسم الإسلام ، ومحاولة كسب مشاعرهم ، وهى نفس ما كانت تفعله جماعة الإخوان الإرهابية فى سابق عهدها ، مؤكدا أن جماعة الإخوان فى كل الدول لا تعرف معنى الديمقراطية ، لأنها جماعات طاغية ، فالمتابع لذلك يعلم أن الإخوان تربت على ذلك ، فهى لا تعترف بصناديق الاقتراع وخاصة مع فوز المعارضين لها .
وتابع أن اردوغان فى الفترة الحالية انخفضت شعبيته بشكل كبير ، نتيجة لعمليات تكميم الافواه وسجن والتنكيل بالمعارضين ، والقضاء على صوت الصناديق فى تركيا طالما لم تكن فى صالحه ، والاحتماء بجماعات الإرهاب رغبته فى الحفاظ على منصبه فى كرسى الرئاسة التركية ، ولكن الفترات المقبلة ستحمل جديد فى هذا الصدد .
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