شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد شهاب عن أحمد كمال أبو المجد: "عشرة عمر.. كان قامة وطنية ولن ننساه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نعى الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون النيابية الأسبق الدكتور أحمد كمال أبو المجد المفكر السياسى مشيرا إلى أنه كان قامة وطنية كبيرة ومواقفه الوطنية تشهد له خلال العقود الماضية.

وقال الدكتور مفيد شهاب فى تصريحات لليوم السابع إنه تعرف على الدكتور أحمد كمال أبو المجد فى عام 1964 عندما كان هو مدرس بكلية الحقوق والأخير أستاذ مساعد بالكلية مشيرا إلى أنه كان محبوب للغاية وسط طلابه وإسهاماته العلمية مازالت مستمرة وباقية.

Advertisements

وتابع مفيد شهاب: أحمد كمال أبو المجد "عشرة عمر" وتعلمت منه الكثير والكثير فقد كان مفكرا إسلاميا كبيرا ونحن لن ننسى ما قدمه من أجل الوطن.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد كمال أبو المجد قد توفى أول أمس عن عمر يناهز 89 عاما.