محمد بدران
تصدر هاشتاج "ليبيا" قائمة الموضوعات الأكثر تداولًا على موقع التغريدة المصغرة "تويتر" وذلك بعد أن دفع الجيش الوطني الليبي بتعزيزات ضخمة لمدن غرب ليبيا، بأمر من المشير خليفة حفتر، لتطهير ما تبقى من الأراضي الليبية من قبضة الجماعات الإرهابية الموجودة في المنطقة الغربية".
وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الهاشتاج بشكل كبير، وكانت التغريدات كالتالي:
ماحصل مؤخرا فى #الجزائر ساهم بشكل أو بأخر فى تسارع الأحداث فى #ليبيا.
#ليبيا ستعود عربية خالصة و متطهره من درن الاخوان قريبا ، القوة هي مايردعهم...
كانت هذه تفاصيل خبر هاشتاج "ليبيا" يتصدر تويتر بعد البدء في تطهير المنطقة الغربية من الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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