الحريري استقبل مجلس بلدية بيروت

استقبل رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، في ​السراي الحكومي​ مجلس ​بلدية بيروت​ برئاسة رئيس المجلس ​جمال عيتاني​، واستمع إلى شرح مفصل عن المشاريع التي نفذتها البلدية وتلك التي تنوي تنفيذها في المرحلة المقبلة في مختلف مناطق العاصمة، لا سيما في مجال الإنارة وتنظيم الشوارع والتشجير وتكرير ​مياه الصرف الصحي​ والمحافظة على ​البيئة​ وغيرها.

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