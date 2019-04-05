مصادر القوات للجمهورية: سنخوض معركة ادارة المناقصات حتى النهاية

أشار مصادر "​القوات اللبنانية​" لـ"الجمهورية" إلى ان "القوات ستخوض معركة ادارة المناقصات حتى النهاية لأنها تعتبر انّ عدم بَت مسألة هذه الادارة يشكّل مخالفة للقانون و"القوات" متمسّكة بهذا الامر، فضلاً عن انّ تشكيل لجنة وزارية من اجل متابعة المناقصة لن تكون مُلمّة في نهاية المطاف بالتفاصيل التقنية، ما يجعل هذا الموضوع محصوراً ب​وزارة الطاقة​، الأمر الذي يثير تساؤلات ولا يؤدي الغرض المطلوب فيما إدارة المناقصات هي الأكثر أهلية لمتابعة مسألة من هذا النوع".

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