الجمهورية: اجتماع عقد بين باسيل وحسن خليل عرضا خلاله الملفات الساخنة

علمت "الجمهورية" انه بعد انتهاء جلسة ​مجلس الوزراء​، عقد اجتماع طويل بين وزير الخارجية ​جبران باسيل​ و​علي حسن خليل​، عرضا خلاله لمجمل الملفات الساخنة المطروحة. وكان الهدوء قد غلب على أجواء جلسة مجلس الوزراء، ودخل رئيس ​الحكومة​ ​الحريري​ مباشرة في جدول الاعمال بعدما اكتفى بانتقاد عملية تسريب جداول أعمال جلسات المجلس الى الاعلام قبل مناقشته في هذه الجلسات. وتمنى على الوزراء عدم التسريب.

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