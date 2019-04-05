الجمهورية: الدول المانحة غير مقتنعة بأنّ الاصلاحات التي يقوم بها لبنان كافية

علمت "الجمهورية" ان الدول المانحة لا تزال غير مقتنعة بأنّ الاصلاحات التي تقوم بها السلطات اللبنانية كافية، وهي تعتقد، أنّ الحكومة اللبنانية تحاول الالتفاف على الاصلاحات في بعض العناوين الاصلاحية".
وأضافت هذه المعلومات انّ الحكومة الفرنسية لم تُشجّع على زيارة مسؤول لبناني كبير لباريس للبحث في شؤون استثمارية واقتصادية. وقد ربطت هذا الامر بضرورة تحقيق إصلاحات فعلية يتم إقرارها بنحو نهائي.
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