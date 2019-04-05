الجمهورية: الدول المانحة غير مقتنعة بأنّ الاصلاحات التي يقوم بها لبنان كافية

علمت "الجمهورية" ان ​الدول المانحة​ لا تزال غير مقتنعة بأنّ الاصلاحات التي تقوم بها السلطات اللبنانية كافية، وهي تعتقد، أنّ ​الحكومة اللبنانية​ تحاول الالتفاف على الاصلاحات في بعض العناوين الاصلاحية".

وأضافت هذه المعلومات انّ ​الحكومة الفرنسية​ لم تُشجّع على زيارة مسؤول لبناني كبير ل​باريس​ للبحث في شؤون استثمارية واقتصادية. وقد ربطت هذا الامر بضرورة تحقيق إصلاحات فعلية يتم إقرارها بنحو نهائي.