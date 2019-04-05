نائب للشرق الاوسط: اقتراح خفض رواتب النواب والوزراء ليس بمكانه

اعتبر أحد النواب الذي فضّل عدم الكشف عن هويته أن اقتراح وزير المال ​علي حسن خليل​ بخفض رواتب النواب والوزراء كما كل الاقتراحات التي تتحدث عن وجوب خفض رواتب النواب والوزراء ليست بمكانها خاصة إذا كانت تتحدث عن اقتطاع 50 في المائة من الرواتب، لافتا في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أن هذه الطروحات بحاجة للبحث في ​اللجان النيابية​ أولا.

وأضاف "قد يكون الحديث عن تخفيض مخصصات وتعويضات الرؤساء والنواب السابقين منطقيا لكن الانطلاق من خفض رواتب النواب الحاليين قد لا يكون في مكانه، فصحيح أن هناك نحو 40 نائبا من أصحاب رؤوس الأموال، لكن ذلك لا ينطبق علينا جميعا".