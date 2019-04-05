الاخبار: اضراب للمقاولين احتجاجا على عدم دفع مستحقاتهم

بدأ المقاولون منذ يوم أمس تنفيذ "​إضراب​" عن المناقصات التي تجريها الدولة لتنفيذ أشغال لمصلحتها، احتجاجاً على عدم دفع ​وزارة المال​ مستحقاتهم منذ أشهر. واكد "المضربون"، الذين هددوا بهذه الخطوة قبل أيام، بحسب "​الاخبار​"، أنهم سيستمرون بتنفيذ أعمال العقود التي سبق أن أبرمتها الوزارات والمؤسسات والمجالس المعنية معهم، لكن من دون المشاركة في أي مناقصات مستقبلية.

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