أفاد مراسل "النشرة" في صيدا بأنّ "فرق طوارئ ​بلدية صيدا​، بإمرة المراقب مصطفى أرناؤوط، واصلت رفع أضرار ​الأمطار​ الأخيرة وجزّ الأعشاب وتنظيف الممرّات في مقبرتي صيدا (الشاكرية والسيروبية)، وذلك بطلب من ​الأوقاف الإسلامية​". ولفت إلى أنّ "سيول الأمطار الأخيرة كانت قد تسبّبت بانهيار جزئي للتربة في أحد ممرّات المقبرة الجديدة السيروبية، وعملت جرافة فرق الطورائ البلدية على إزالة الأتربة من المكان"، مبيّنًا أنّ ""الفرق قامت أيضًا -بإشراف رمزي الطويل- بأعمال التنظيف وإزالة الأعشاب مع بدء موسم الربيع وذلك في مقبرة ​صيدا القديمة​ (الشاكرية)".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: فرق طوارئ بلدية صيدا واصلت رفع أضرار الأمطار وتنظيف الممرات في مقبرتي صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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