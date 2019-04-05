الاخبار: احتجاجات على شقير الذي يقوم بنشاطات اقتصادية تدخل ضمن مهمات وزارة الاقتصاد

اشارت "الاخبار" الى ازدياد الاحتجاجات الوزارية على أداء وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​، خارج وزارته. فالأخير يقوم بنشاطات اقتصادية تدخل ضمن مهمات ​وزارة الاقتصاد​، ولا يزال يتصرّف كونه رئيساً للهيئات الاقتصادية ويترأس وفوداً اقتصادية باسم لبنان الى خارج البلاد، حيث سيزور ​روسيا​ في غضون أيام. وبحسب المعلومات، فقد عمد أكثر من وزير إلى لفت نظر زميلهم في الحكومة، لكن شقير "لم يرتدع".

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