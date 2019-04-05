التقى نائب القوات اللبنانية عماد واكيم، أول من أمس، رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني لاستكمال النقاش في دفتر الشروط المتعلق بمعالجة النفايات الصلبة في بيروت بتقنية التفكك الحراري (المحارق).
واوضحت مصادر بلدية لـ"الاخبار" إنه "تم وضع اللمسات الأخيرة" على دفتر الشروط الخاص بالصفقة، لكن أعضاء البلدية لم يطّلعوا بعد على التفاصيل أو الملاحظات التقنية التي وضعتها "القوات" على دفتر الشروط، الذي سيُعرض على المجلس البلدي لمناقشته وإقراره. ورجّحت المصادر ألّا يمر "الدفتر" بالإجماع على طاولة المجلس البلدي، بل سيخضع للتصويت.
كانت هذه تفاصيل خبر الاخبار: دفتر الشروط للمحارق لن يمر بالإجماع في جلسة بلدية بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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