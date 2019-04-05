رويترز: السعودية تهدد ببيع النفط بعملات أخرى غير الدولار

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة على سياسة السعودية في مجال الطاقة قولها ان "الرياض هددت ببيع النفط بعملات أخرى غير الدولار إذا أقرت واشنطن قانونا يجعل الدول الأعضاء بمنظمة أوبك عرضة لدعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار".
وأضافت المصادر أن "خيار التخلي عن الدولار جرت مناقشته داخليا بواسطة عدد من كبار المسؤولين السعوديين في مجال الطاقة في الشهور الأخيرة".
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