رويترز: السعودية تهدد ببيع النفط بعملات أخرى غير الدولار

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة على ​سياسة​ السعودية في مجال الطاقة قولها ان "​الرياض​ هددت ببيع ​النفط​ بعملات أخرى غير ​الدولار​ إذا أقرت ​واشنطن​ قانونا يجعل الدول الأعضاء ب​منظمة أوبك​ عرضة لدعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار".

وأضافت المصادر أن "خيار التخلي عن الدولار جرت مناقشته داخليا بواسطة عدد من كبار المسؤولين السعوديين في مجال الطاقة في الشهور الأخيرة".