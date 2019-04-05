قاضي نيوزيلندي يأمر باخضاع منفذ مجزرة المسجدين لتقييم نفسي

أمر قاضي نيوزيلندي بإخضاع منفذ مجزرة مسجدي ​كرايست تشيرش​ لتقييم نفسي للتأكّد من مدى آهليته العقليّة للخضوع للمحاكمة بتهم قتل 50 شخصاً و​محاولة قتل​ 39 آخرين.

وأوضح القاضي ان "المتّهم الأسترالي العنصري برنتون تارانت سيخضع لتقييم يُجريه خبيران في الصحّة العقلية لتحديد ما إذا كان "أهلاً للخضوع للمحاكمة أو مجنوناً".

وكان تارنت طرد محامياً عيّنته المحكمة بعد أوّل مثول له أمامها في 16 آذار، ما أثار مخاوف من احتمال رغبته في الدّفاع عن نفسه وسعيه إلى استخدام المحاكمة منبراً للدّعاية.