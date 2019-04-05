محكمة في كرواتيا تقضي بسجن رئيس الوزراء السابق 6 أعوام

قضت ​محكمة​ في ​كرواتيا​ بزيادة عدد سنوات سجن رئيس الوزراء السابق للبلاد، إيفو سانادر، إلى 6 أعوام بعد إدانته في تهم فساد موجهة إليه مطالبة في الوقت نفسه بسرعة سجنه.

وكان إيفو سانادر رئيساً لوزراء كرواتيا في الفترة من 2003 وحتى عام 2009، كما يُعد أكبر مسؤول حكومي في البلاد يُحاكم بتهم فساد.