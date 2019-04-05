البنتاغون:تشكيل مجموعة عمل فنية مع تركيا بهذه المرحلة ليس ضروريا

أكد المتحدث باسم ​وزارة الدفاع الأميركية​ إيريك باهون أن ​البنتاغون​ لا تبحث تشكيل مجموعة عمل مع ​السلطات التركية​ لبحث الخلاف حول خطط ​أنقرة​ شراء منظومة الدفاع الصاروخية الروسية إس-400. ورأى ان "تشكيل مجموعة عمل فنية في هذه المرحلة ليس ضروريا وليس وسيلة تبحثها ​الولايات المتحدة​ كحل للخلاف". يذكر أن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، كان قد أعلن في مستهل لقائه بنظيره الروسي، ​فلاديمير بوتين​، الشهر الماضي، بأن بلاده تتعرض لضغوطات كبيرة من الولايات المتحدة بسبب صفقة شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

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