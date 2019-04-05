رئيس فنزويلا: نحن نقاوم وسننتصر خطوة بخطوة

رأى الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، أنه تم إعلان حرب غير تقليدية ضد بلاده دون استخدام الأسلحة. وقال: "هذه حرب غير تقليدية ضد خدمات الدولة العامة، وجعل البلاد خارجة عن السيطرة، والوصول إلى السلطة من خلال الفوضى و​العنف​".

وأشار مادورو إلى أن ​الولايات المتحدة الأميركية​ تحاول استخدام وسائلها للتأثر على الوضع في البلاد من خلال الهجوم دون استخدام الأسلحة، مثل الهجوم على قطاع الطاقة الكهربائي في البلاد. وشدد على انه "نحن نقاوم، وسننتصر خطوة بخطوة"، متهما المعارضة بشن نوع جديد من الحروب".