مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة اليوم حول ليبيا

يعتزم ​مجلس الأمن الدولي​، عقد جلسة مشاورات عاجلة اليوم الجمعة، تتناول التطورات الميدانية الأخيرة في ​ليبيا​. وكان قائد ​الجيش الوطني​ الليبي، المشير ​خليفة حفتر​ قد أمر، أمس الخميس، قواته بالتقدم إلى العاصمة الليبية ​طرابلس​، ضمن حملة بدأها أمس الأربعاء، لاستهداف ما وصفها ب​الجماعات الإرهابية​. وتوقع حفتر وقادته العسكريون السيطرة على طرابلس خلال 48 ساعة.

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