تأمين يصل 2 مليون جنيه.. تفاصيل طرح أراضٍ بـ10 مناطق في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات، إدارة التعاقدات بمحافظة القاهرة، مزادًا لبيع قطع أراضي خدمات استثمارية وسكنية وتعليمية واستثمارية صناعية، وخدمية صناعية، وخدمات تجارية وجراج أوتوماتيكي، وأنشطة مكملة لمحطة التموين.

كما تطرح المحافظة حق استغلال محلات تجارية ووحدات إدارية وفروع بنوك بالمزاد العلني، وذلك في 10 مناطق تشمل (المعادي - المقطم - البساتين - الأزبكية - النزهة - حلوان - الزاوية - الأسمرات - السلام ثاني - الموسكي).

وتعقد جلسة المزاد الأولى، يوم الثلاثاء، الموافق 16 أبريل الجاري، بقاعة الماسة داخل الحديقة الدولية، ويشمل المزاد التالي:.

- بيع قطعة أرض، نشاط سكني متكامل الخدمات بحي المعادي بمساحة 16594 م2، على أن يكون تأمين دخول المزاد 2 مليون جنيه، بجانب 500 جنيه ثمن كراسة الشروط.

- بيع قطعة أرض نشاط تعليمي بحي المقطم بمساحة 10137 م2، على أن يكون تأمين المزاد مليون جنيه، إلى جانب 500 جنيه ثمن كراسة الشروط.

- بيع قطعة أرض نشاط تعليمي على شارع رايل بحي حلوان بمساحة 4900 م2، على أن يكون تأمين دخول المزاد 500 ألف جنيه، إلى جانب 1000 جنيه ضمن كراسة الشروط.

Advertisements

- بيع قطعة أرض نساط خدمات تجارية بحي البساتين بمساحة 17170 م2، على أن يكون تأمين دخول المزاد مليون جنيه، إلى جانب 1000 جنيه ثمن كراسة الشروط.

- بيع قطعة أرض نشاط خدمات استثمارية على شارع جسر السويس بحي النزهة بمساحة 3600 م2، على أن يكون تأمين دخول المزاد 500 ألف جنيه إلى جانب 1000 جنيه ثمن كراسة الشروط.

- بيع 3 قطع أراضي بنشاط خدمي صناعي بالمنطقة الصناعية بالكيلو 6.5 طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، بحي النزهة بمساحات من 500 م2 إلى 1100 م2، على أن يتراوح مبلغ تأمين دخول المزاد من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، إلى جانب 1000 جنيه ثمن كراسة الشروط.

- بيع 6 قطع أراضي نشاط استثماري صناعي بمنطقة القطامية بحي البساتين بمساحات من 1225 م2 إلى 2365 م2، على أن يكون تأمين دخول المزاد 500 ألف جنيه، إلى جانب 500 جنيه ثمن كراسة الشروط.

- بيع 4 قطع أراضي خدمات تجارية بمنطقة القطامية بحي البساتين بمساحات من 994 م2 إلى 2009 م2، على أن يكون تأمين دخول المزاد 500 ألف جنيه، إلى جانب 500 جنيه ثمن كراسة الشروط.

- بيع قطعة أرض للأنشطة المكملة لمحطة تموين وخدمة السيارات بمدان الهلال الأحمر بمدينة النهضة، حي السلام ثانِ بمساحة 1410 م2، على أن يكون تأمين دخول المزاد 250 ألف جنيه، و500 جنيه ثمن كراسة الشروط.

- بيع قطعة أرض نشاط جراج أوتوماتيكي بشارع جعفر بميدان القللي بحي الأزبكية بمساحة 400 م2، على أن يكون تأمين دخول المزاد 20 ألف جنيه، و500 جنيه ثمن كراسة الشروط.