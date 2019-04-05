3 آلاف قمر صناعي.. "أمازون" تعتزم تقديم إنترنت فائق السرعة من الفضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تعتزم شركة "أمازون" بناء شبكة تضم أكثر من ثلاثة آلاف قمر صناعي عبر مشروع ضخم يعرف باسم "مشروع كويبر"، يهدف لتقديم خدمة الإنترنت فائق السرعة.

ووفق ما ذكرت وكالة "رويترز"، أفادت الشركة بأن المشروع سيطلق مجموعة من الأقمار الصناعية في مدار منخفض حول الأرض، لتوفير إمكانية الاتصال بالإنترنت الفائق السرعة لكل من يفتقرون للاستفادة من الخدمة الأساسية لإنترنت النطاق العريض حول العالم.

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وقال مستحدث باسم شركة "أمازون": "مشروع كويبر هو مبادرة جديدة لإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية التي تدور حول مدار أرضي، والتي ستوفر اتصال واسع النطاق عالي السرعة للمجتمعات التي تفتقر إلى الخدمات والمحرومة في جميع أنحاء العالم".

وجرى تقديم تفاصيل المشروع إلى الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي.

وبحسب "سكاي نيوز"، يواجه مشروع أمازون للأقمار الصناعية منافسة كبيرة من مشاريع مماثلة لشركة "سبيس إكس" التابعة للملياردير إيلون ماسك وشركة "وان ويب" المدعومة من إيرباص وغيرهما.