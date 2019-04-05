"سناب شات" تطلق منصة ألعاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:
كشفت شركة "سناب شات" عن منصة ألعاب خاصة بها عبر التطبيق، وذلك خلال مؤتمر صحفي في لوس انجلوس.
ويستطيع المستخدم تفعيل منصة الألعاب الجديدة من خلال الذهاب إلى شريط المحادثة واختيار لعبة لبدء التجربة، وتبدأ المنصة مع 6 ألعاب، Bitmoji Party ،Snake Squad ،Tiny Royale ،Drift Race ،Zombie Rescue Squad ،Alphabear Hustle.
ووفق ما ذكر موقع "ذا فيرج"، ستبدأ "سناب شات" أيضًا بتقديم خدمات جديدة مثل إدخال كاميرا الواقع المعزز AR، وتقديم محتوى أصلي وإنشاء اقتران مع التطبيقات الخارجية، بحيث سيكون من الممكن بث القصص إلى تطبيقات الطرف الثالث.
ويكون بإمكان المستخدمين اللعب والتنافس فيما بينهم لما يصل إلى 8 لاعبين، في حين أن المنصة ستعرض إعلانات لا تتجاوزها مدتها 6 ثوان.
وسيكون بإمكان المستخدمين مشاركة قصة سناب على حسابات تطبيقات أخرى، كما ستتيح "سناب شات" الفرصة لمشاركة المحتوى من المنصات الأخرى على القصة من خلال إمكانية مشاركة العرض المفضل من "نتفليكس"، أو المقطع الموسيقي من خدمة أنغامي وغيرها.
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