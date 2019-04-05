جلسة طارئة في مجلس الأمن لبحث الأوضاع في ليبيا

يلتئم مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، في جلسةٍ طارئة بطلب من بريطانيا، للبحث في الأوضاع الليبية، حسب ما أفاد دبلوماسيّون.
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس من طرابلس إنلا حل عسكريا للأزمة الليبية، معتبرا أن الأولوية للحل السياسي.
وفي بيان مشترك، عبرت الإمارات وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة عن قلقها البالغ من
ودعت الدول الخمس جميع الأطراف إلى وقف القتال، معتبرة أن التهديد بعمل أحادي لن يؤدي إلا إلى المجازفة بجر ليبيا نحو الفوضى.
كما شددت الدول الخمس على أنه لا حل عسكريا للصراع في ليبيا.
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