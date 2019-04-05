كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهالي غريان الليبية يرحبون بسيطرة قوات الجيش على المدينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب أهالي مدينة غريان الليبية، بسيطرة الجيش الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر على المدينة.

وقال المتحدث باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبى فى تصريحات خاصة لقناة "سكاى نيوز "، الخميس، إن العقيد توفيق شعبان، مدير مديرية أمن غريان المكلف من وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، استلم رسميا كافة المقرات التابعة للمديرية، ويباشر مهامه منها .

وكان الجيش الليبى ، قد استعادة السيطرة على مدينة صرمان التى تبعد بنحو 60 كيلومترا شمال غرب العاصمة طرابلس.