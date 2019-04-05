كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنتاجون يرفض مقترح تركيا بإنشاء لجنة لحل الخلاف بشأن صواريخ إس 400 الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الخميس أنها لا تفكر في إنشاء مجموعة عمل مع تركيا لحل الخلاف حول شراء أنقرة أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية إس 400.

وقال المتحدث باسم البنتاجون إريك باهون "مجموعة العمل الفنية في هذه المرحلة ليست ضرورية ولا سبيلا تفكر فيه الولايات المتحدة كحل للمسألة."

وفي أنقرة، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن صفقة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 باتت "محسومة" ولا يمكن الغاؤها.

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وأضاف، في مؤتمر صحفي على هامش زيارة للولايات المتحدة، أن علاقات بلاده مع روسيا ليست بديلا لتحالفها مع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وكان قد أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لنظيره التركي عن قلقه بشأن احتمال امتلاك تركيا" لنظام الدفاع الصاروخي الروسي إس-400.

وبحسب بيان الخارجية الأمريكية الصادر الأربعاء فقد دعا بومبيو خلال اجتماع بنظيره التركي إلى "حلّ سريع لقضايا مرتبطة بمواطنين أميركيين" أو موظفين محليين في البعثات الدبلوماسية الأميركية "احتجزوا ظلما" في تركيا.