توافق صيني أميركي جديد بشأن الاتفاق التجاري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي، اليوم الجمعة، أنّ توافقًا جديدًا قد تحقّق في ما يتعلّق بالاتّفاق التّجاري الذي يتمّ التفاوض بشأنه بين الصين والولايات المتحدة.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن ليو قوله إنّ طرفَي التفاوض توصّلا إلى "توافق جديد حول المسائل المهمة" المتعلّقة بالاتّفاق التجاري الهادف إلى وضع حدّ لتسعة أشهر من الحرب التجاريّة بين أكبر قوّتين اقتصاديّتين في العالم.
وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، دعا في وقت سابق "إلى اختتام مبكر للمفاوضات في شأن الاتفاق التجاري" بين البلدين، بحسب ما نقلت الوكالة الجمعة.
ويسعى المفاوضون الأميركيّون والصينيّون للتوصّل إلى اتّفاقية ملزمة تستجيب لشكاوى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن سنوات من المعاملة غير العادلة للشركات الأميركيّة من جانب الصين، مما سيسمح بإلغاء الرّسوم التي تُهدّد شركات في البلدين.
ويقول مسؤولون أميركيّون إنّ الصين دأبت على استخدام ممارسات تجاريّة غير عادلة لسنوات، عن طريق دعم شركاتها بقوّة وسرقة تكنولوجيا شركات أميركيّة.
وأعلن ترامب، الخميس، أنّ الولايات المتّحدة ستعلم خلال "الأسابيع الأربعة المقبلة" ما إذا كانت ستبرم اتفاقاً مع الصين ينهي الحرب التجارية بينهما.
وقال ترامب لصحافيين قبيل لقائه ليو هي، "إذا توصّلنا لاتّفاق، سنعقد قمّة" مع الرئيس الصيني.
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