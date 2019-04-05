مليشيا الحوثي تقصف قرى إب.. والجيش اليمني يتصدى لتسللها في تعز

شنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مساء الخميس، قصفا مدفعيا استهدف قرى سكنية في محافظة إب، فيما كسرت قوات الجيش اليمني تسللا للعناصر الانقلابية غربي محافظة تعز.

وذكرت وكالة سبأ الرسمية أن مليشيا الحوثي، المتحصنة في جبل "النوبة" أو ما يعرف بجبل "بصم"، قصفت بالمدفعية الثقيلة وبشكل عشوائي قرى السكان في عزلة "مخلاف العود" في مديرية "النادرة" جنوب شرق إب.



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وأشارت المصادر إلى أن القصف الإرهابي الحوثي دمر عددا من المنازل، وتسبب بأضرار لممتلكات اليمنيين وتشرد مئات الأسر التي نزحت إلى مناطق عدة في إب والضالع.

وفي التطورات الميدانية العسكرية، أفشلت قوات الجيش اليمني تسللا لعناصر مليشيا الحوثي في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز، جنوبي البلاد.

وقال مصدر عسكري بالجيش الوطني، لـ"العين الإخبارية"، إن مواجهات شرسة اندلعت عقب محاولة تسلل حوثية باتجاه مواقع "قهبان" وجبلي "الخزان" و"الشيخ سعيد" بجبهة حمير، أسفرت عن تراجع مجاميع المليشيا بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.