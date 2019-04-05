شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس "الصحفيين" يقرر زيادة معاشات الأعضاء 300 جنيه و فتح باب العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان ،خلال أول اجتماع له و الذى استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم تأجيل تشكيل هيئة مكتب المجلس للاجتماع القادم .

كما قرر مجلس النقابة فتح باب العلاج لمدة أسبوعين ، و زيادة المعاشات 300 جنيه و تقديم بلاغ للنائب العام ضد الكيانات الموازية مع إرسال خطابات لمؤسسات الدولة بعدم التعامل مع أعضاء تلك الكيانات .

وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين ، أصدر قرارا فور توليه منصب النقيب، باستمرار محمد شبانة، قائما بأعمال أمين الصندوق ، وخالد ميرى، وكيل أول النقابة، لتيسير أمور النقابة وشئون الأعضاء، عقب انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة

Advertisements

يذكر أن ضياء رشوان، حسم منصب نقابة الصحفيين، فى انتخابات التجديد النصفى، التى عقدت 15 مارس الجارى، بعد فرز نتائج 30 لجنة، أظهرت حصول رشوان على 2810 أصوات مقابل 1585 صوتا لرفعت رشاد.