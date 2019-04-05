فيديوجراف.. السيسى فى البيت الأبيض 9 أبريل أهداف الزيارة وأهم القضايا

دينا الحسينى يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، البيت الأبيض 9 أبريل المقبل بعد دعوة تلقاها من نظيره الأمريكي دونالد ترامب. وتأتى هذه الدعوة في ظل تصاعد الأحداث في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني.

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