خارجية السودان نفت اتهامات بـ"تعكير السلام" بين إريتريا وإثيوبيا‎

أعربت وزارة الخارجية ​السودان​ية في بيان، عن دهشتها واستغرابها لـ"تصريحات وزارة الإعلام الإريترية، عن مؤامرات تحاك ضدّ إريتريا من الأراضي السودانية، لتعكير التطوّر الإيجابي الّذي شهده القرن الإفريقي عامة، والعلاقات الإريترية الإثيوبية خاصة".

وركّزت على أنّ "السودان ظلّ يسعى منذ وقت طويل لتحقيق المصالحة الإثيوبية الإريترية، وكان من أوائل الدول التّي بادرت بتهنئة حكومتي البلدين باستعادة علاقاتهما".