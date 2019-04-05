غصن: بعض الأشخاص من شركة "نيسان" يقفون وراء اعتقالي

أكّد الرئيس التنفيذي السّابق لشركة "نيسان" رجل الأعمال اللبناني الأصل كارلوس غصن أنّه بريء، مناشدًا الحكومة الفرنسية الدفاع عنه للحفاظ على حقوقه.
وفي مقابلة مع قناة TF1 الفرنسية، أعلن أنّ من يقف وراء اعتقاله هم بعض الأشخاص في شركة نيسان، مؤكّدًا أنّ "هؤلاء يستفيدون أيضًا من التواطؤ خارج الشركة".
وشدّد على أنّهم عملوا على تجميع حقائق لعزله من منصبه كرئيس لنيسان ولتحالف نيسان-رينو-ميتسوبيشي، مشيرا الى أن المعركة بدأت منذ يوم اعتقاله في 19 تشرين الثاني 2018، ولم تنته إذ لا يمر يوم أو أسبوع من دون اتهامات وشائعات جديدة، مؤكّدًا أنّ كل الأكاذيب ستُكشف واحدة تلو الأخرى.
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