مدير المسرح الصيني في أمريكا يحرر محضرًا ضد صاحب محل بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

حرر مواطن مصري يحمل الجنسية الأمريكية بلاغًا في مركز شرطة منية النصر بالدقهلية، يتهم فيه صاحب محل أدوات كهربائية وشقيقه بالاعتداء عليه، بالضرب لاعتراضه على شراء سخان منهما وجد به عيوب صناعة.

وتلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد تحرير، "عادل ع أ"، 45 سنة، مدير عام المسرح الصيني بالولايات المتحدة الأمريكية، مصري ويحمل الجنسية الامريكية، ومقيم في بندر منية النصر، محضرًا في مركز شرطة منية النصر ضد صاحب محل أجهزة كهربائية وشقيقه وآخر يتهمهم فيه بالاعتداء عليه بالسب والضرب وإحداث إصابات به.

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وأكد الشاكي في بلاغه، أنه سبق له شراء "سخان" من محل للأجهزة الكهربائية ببندر منية النصر، لكنه لاحظ وجود عيوب صناعة به وعندما ذهب للمحل لاستبداله، اعتدى عليه "محمد. ا. ال"، وشقيقه "السيد".

وتابع، أن المتهم الأول، اعتدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بخدوش وسجحات بالرقبة والصدر.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3293 لسنة 2019 جنح مركز شرطة منية النصر، وبالعرض على النيابة قررت استدعاء المشكو في حقه لسؤالهم، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء تحرياتها حول الواقعة.