دفنهما تحت الرمال بالخطأ.. حبس سائق لاتهامه بقتل سيدة وطفلها في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

قررت نيابة مركز سنورس في محافظة الفيوم، مساء اليوم الخميس، حبس "رمضان م أ" 38 سنة، سائق، 4 أيام على ذمة التحقيق، والإفراج عن صاحب المنزل والمقاول بضمان محل إقامتهما.

بدأت أحداث الواقعة في الظهور بعدما تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد أشرف عبد السميع مأمور مركز سنورس بالعثور على جثة "مريان ن م" 24 سنة وطفلها "يوسف" 3 سنوات.

وألقت أجهزة الأمن في الفيوم، القبض على صاحب منزل يدعى "عماد م" 45 سنة، ومقاول وسائق جرار نقل "قلاب" على خلفية العثور جثتي سيدة وطفلها، تحت الرمال بجوار منزل تحت الإنشاء في مدينة سنورس.

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وأكدت تحريات الرائد محمد حافظ الحنبولي رئيس مباحث مركز سنورس، تحت إشراف اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، أن السيدة كانت تجلس بجوار طفلها ممسكًا بحقيبته الخاصة بالحضانة، وبعض المواد التموينية، جوار منزل تحت الإنشاء مجاور لمنزلهما، ألقى عليهما السائق الرمال دون قصد.

وأشارت التحريات أن المجني عليها ترتبط بعلاقات جيدة مع صاحب المنزل وليس بينهما أي خلافات.

من جانبه وجه زوج المجني عليها اتهامًا للسائق، بالتسبب في وفاة زوجته وطفلها الصغير بسبب رعونته وعدم استكشافه محيط المكان الذي ينقل إليه الرمال.

جرى القبض على المتهمين وإحالتهم إلى نيابة سنورس والتي أصدرت قرارها المتقدم.