الأرصاد تكشف توقعات طقس الجمعة.. وتوجه نصيحة للمواطنين (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- مي مدحت:

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استقرارًا في الأحوال الجوية حتى بداية الأسبوع القادم، لافتًا إلى أن الطقس ربيعي معتدل على جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف "عبدالعال"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق خاصاً المناطق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية.

وتابع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية: "الطقس ما زال شديد البرودة ليلًا، وننصح المواطنين بعدم التخفيف في الملابس بسبب تغير درجات الحرارة".

وأوضح "عبدالعال"، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري بدايةً من السبت المقبل.

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ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.