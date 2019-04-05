وزير الخارجية السوداني يؤكد خصوصية العلاقة مع مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية السوداني الدكتور الدرديري محمد أحمد، خصوصية العلاقة مع مصر، وكذلك مع بقية دول الجوار الأخرى إثيوبيا وإرتريا وكينيا وأوغندا.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء السوداني، برئاسة الدكتور محمد طاهر إيلا، اليوم الخميس، حيث استمع المجلس إلى إفادة من وزير الخارجية حول أهم مستجدات السياسة الخارجية .

واستعرض الوزير المبادرة التي طرحها السودان مع عدد من الدول، لتحقيق السلام في دولة جنوب السودان، ودعم الاستقرار في دولة إفريقيا الوسطى وتحريك الملف الليبي، إضافة إلى استئناف الحوار مع أمريكا والاتحاد الأوروبي، بجانب تطوير العلاقات مع دول الخليج وروسيا والصين .

وأشاد مجلس الوزراء بمجهودات الدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية والتعاون الخارجي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية وتنشيط الروابط مع العالم الخارجي .

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وفي سياق آخر، ناقش المجلس - خلال الاجتماع - ترتيبات وموقف توفير الأوراق النقدية، والإجراءات التي اتخذها بنك السودان المركزي في هذا الشأن عبر خطة مستمرة، متمثلة في زيادة كمية الأوراق النقدية ورفع قيمة فئات العملة إلى 100 ، 200 ، 500 والتركيز على طباعة العملة محليا وخارجيا وحسن توظيف الأوراق النقدية المتحصلة من بعض الجهات الحكومية، بالإضافة إلى حث البنوك التجارية على زيادة مجهوداتها في استقطاب التوريدات النقدية، وزيادة نطاق الدفع الإلكتروني وعبر الموبايل والعمل على خفض التضخم .

وأقر مجلس الوزراء، الخطة "الإسعافية" للإحاطة بالإنتاج في مجال التعدين لعام 2019، والتي هدفت إلى وضع مشروعات وبرامج تنفيذية محددة في إطار زيادة إنتاج الذهب والمعادن الأخرى والاستفادة المثلى منها.

وتوقعت الخطة أن يتم التمويل الذاتي لكل البرامج والمشروعات، إضافة إلى إحكام الرقابة والإشراف على قطاع التعدين عبر سياسات متفق عليها، بجانب توفير البيئة الآمنة لصناعة تعدينية سليمة وتقليل الحوادث والإصابات.

وأكد المجلس أهمية الإحاطة وإيلاء الاهتمام اللازم بالإنتاج والمحافظة عليه مع مراعاة إجراءات السلامة، ووجه بمواءمة التشريعات القومية والولائية بما يضمن إزالة التقاطعات بين مستويات الحكم ذات العلاقة بالتعدين مع مراجعة وتحديث الإحصاءات والبيانات الخاصة بالإنتاج.

وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون الصندوق القومي للإسكان والتعمير لسنة 2019 .