افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا انه لمناسبة اليوم العالمي للتوحد، اضاءت ​بلدية صيدا​ مبناها باللون الازرق دعما وتأييدا ضمن الكثير من المؤسسات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: بلدية صيدا اضاءت مبناها باللون الازرق لمناسبة اليوم العالمي للتوحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.