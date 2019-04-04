"سانا": الجيش السوري دمّر أوكارا ونقاطا محصنة لمسلحين بريفي إدلب وحماة

ذكرت "الوكالة العربية السوري للأنباء - سانا"، أنّ "وحدة من ​الجيش السوري​ في حماة نفّذت رمايات مدفعية وصليات صاروخية طالت تحصينات المجموعات الإرهابية في محيط قرية الحويز شمال سهل الغاب، ودمّرت لهم أوكارًا وأوقعت قتلى ومصابين في صفوفهم".

ولفتت إلى أنّ "في الشمال الغربي من مدينة حماة، دكّت وحدة من الجيش برمايات مدفعية مقرّات مسلحي تنظيم "​جبهة النصرة​" في مدينة كفرزيتا في منطقة محردة، وذلك ردًّا على خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد واعتدائها بالقذائف على المناطق الآمنة في المنطقة ذاتها".

ووبيّنت أنّ "شرق مدينة ​معرة النعمان​، وجّهت وحدة من الجيش ضربات مدفعية صاروخية على أوكار وتحصينات المسلحين عند أطراف بلدة جرجناز في ​ريف إدلب​ الجنوبي، ما أدّى إلى تدمير عدد منها وإيقاع خسائر في صفوف المسلحين".