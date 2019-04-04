واشنطن تدعو لعقد اجتماع بمجلس الأمن لبحث الأوضاع الإنسانية في فنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (أ ش أ)
دعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع في الأسبوع القادم من اجل بحث الأوضاع الإنسانية المتدهورة في فنزويلا.
وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية، أن هذه الدعوة تأتي إثر نشر تقرير من جانب الأمم المتحدة مؤخرًا، أفاد بأن سبعة ملايين شخص يمثلون 24 في المائة من سكان فنزويلا في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، حيث يفتقرون إلى الأغذية والرعاية الطبية وأن 22 في المائة من الأطفال دون الخامسة يعانون من سوء التغذية.
وأشار (صوت أمريكا) إلى أنه من المتوقع أن يعقد اجتماع مجلس الأمن يوم الأربعاء المقبل.
وكانت الولايات المتحدة قد طالبت مجلس الأمن في فبراير الماضي بتبني قرار يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة في فنزويلا وتوصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين هناك دون أي عوائق ، غير أن هذا القرار قوبل باستخدام الفيتو من جانب روسيا والصين.
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