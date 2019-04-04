كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفلبين تطالب الصين بمنع نشاط السفن في البحر المتنازع عليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقد أعربت وزارة الخارجية الفلبينية عن قلقها إزاء تواجد أعداد كبيرة من السفن الصينية" لفترة ممتدة ومتكررة" في أجزاء من البحر، تزعم الصين أحقيتها بها.

وتقول الصين إنها تسيطر على منطقة بحر الصين الجنوبي بأكملها، وتقوم بأعمال استصلاح للجزر وبناء في المنطقة، التي تعد ممرا ملاحيا رئيسيا يعتقد أنه غني بالموارد المعدنية والبحرية.

وأضافت وزارة الخارجية الفلبينية أنه في حال عدم إدانة الحكومة الصينية لأعمال السفن، فان ذلك سوف يشير إلى أن بكين تدعم هذه الأعمال.