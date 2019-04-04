كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطر تصدر بيان عاجل حول الوضع الليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت دولة قطر بيانا عاجلا تعبر فيها عن قلقها البالغ إزاء التصعيد العسكري الأخير في ليبيا، الذي يأتي قبيل انعقاد المؤتمر الوطني الليبي الجامع مما ينذر بتقويض مسار الحلّ السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

حذرت قطر، الخميس، من "الانزلاق مجددا في هوة الفوضى والانفلات الأمني في ليبيا"، على خلفية أنباء عن تصعيد عسكري غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية القطرية، غداة إعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، حالة "النفير العام" لقوات الجيش والشرطة؛ إثر رصد تحركات لقوات خلفية حفتر، قرب العاصمة طرابلس، حسبما أفدت وكالة الأنباء القطرية.

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وقالت الوزارة، إن قطر تتابع بقلق بالغ التصعيد العسكري الأخير في ليبيا، وتحذر من الانزلاق مرة أخرى في هوة الفوضى والانفلات الأمني غربي البلاد.

وأشارت إلى أن ذلك التصعيد "يأتي قبيل انعقاد المؤتمر الوطني الليبي الجامع، ما ينذر بتقويض مسار الحلّ السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة".

واليوم أمر قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر قواته بالتقدم إلى طرابلس لتحريرها من "المليشيات" المسلحة.