كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوغلو: سأفوز في إسطنبول رغم اعتراض حزب أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مرشح حزب المعارضة الرئيسي في الانتخابات البلدية التركية أكرم إمام أوغلو في إسطنبول، اليوم الخميس، إنه سيفوز في الانتخابات بفارق 20 ألف صوت، حتى بعد اعتراض الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، على النتائج الأولية.

وقال أوغلو إنه بعد اكتمال إعادة إحصاء الأصوات في 18 دائرة في المدينة، يتبين أنه سيفوز، مضيفاً أن إعادة الإحصاء انتهت في 11 دائرة.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد قررت أمس الأربعاء، السماح بإعادة إحصاء الأصوات في 18 من 39 دائرة في إسطنبول بعد أن اعترض حزب العدالة والتنمية على النتائج الأولية، التي أظهرت فوز المعارضة بفارق ضئيل في اقتراع يوم الأحد.