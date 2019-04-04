الرئيس التونسي: السيسي قام بمجهود كبير لحضور القمة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – إيمان محمود:

قال الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بمجهود كبير لحضور القمة العربية، التي عُقدت في تونس، الأسبوع الماضي، بمشاركة عربية واسعة.

وأوضح الرئيس التونسي في حوار أجراه مع صحيفة القدس العربي: "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قام بمجهود كبير للحضور، رغم الأوضاع الأمنية الخاصة أتى وألقى كلمته، وكذلك العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز".

وفيما يتعلق بمغادرة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أكد الرئيس التونسي أنه كان على علم منذ البداية بأنه لن يشارك في كل الاجتماعات ولن يلقي خطابًا، وأن أمير قطر أعلمه أن حضوره سيقتصر فقط على أخذ الصورة الجماعية وبعدها يغادر.

واستطرد السبسي "ليس لنا مشكلة مع أي طرف، وحاولتُ أن أوفر كل أسباب الراحة النفسية والمادية لضيوفنا الكرام.. حتى إيران شكرت التنظيم في تونس، ولأول مرة، لم نسمع بوقوع ملاسنة من زيد أو عمرو، رغم أن تلك الحوادث كانت تقع في قمم سابقة".

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وأكد: "قمت بواجبي، وكنت على وعي تام بالأوضاع وما يجب القيام به لتأمين المطلوب، ولتوفير مناخ ملائم للحضور انطلاقاً من خبرتي الكبيرة في السياسة، فأكثر من 60 عاماً قضيتها في العمل السياسي وخدمة الشأن العام، وهذا ما ساعدني لأن أوفر الأجواء بأحسن الظروف".

وأشار إلى أن أعمال القمة العربية قامت كما ينبغي، وكل شيء كان مدروساً، حتى طريقة جلوس الرؤساء والقادة، إذ حرص تونس على أن يكون الرؤساء على مقربة من بعضهم، وفق الرئيس التونسي.

كانت هذه القمة الثالثة في تونس، حيث احتضنت سابقًا قمتين عربيتين وذلك في عاميّ 1979 و2004. وتوزعت بقية القمم على مصر والمغرب والجزائر والأردن والعراق والعربية السعودية والسودان وقطر ولبنان وسوريا والكويت وموريتانيا وليبيا.

وتأتي القمة العربية بمشاركة القادة العرب، كما حضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي يوسف العثيمين.