عاجل /حكومة الوفاق الليبية تعلن النفير العام للتصدي لخليفة حفتر

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ​ليبيا​ "النفير العام"، بعد تحرك قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير ​خليفة حفتر​ نحو غرب البلاد، حيث تقع العاصمة ​طرابلس​.

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