البرازيل: مقتل 10 أشخاص في محاولة للسطو على أحد البنوك

أعلنت الشرطة في البرازيل مصرع 10 أشخاص في تبادل لإطلاق النار بين قواتها ومجموعة من اللصوص حاولوا السطو على أحد

البنوك، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.ونقل اليوم الخميس عن قائد الشرطة ماريو ألفيسدا سيلفا قوله "إن الحادث وقع في مدينة "جواراريما"، مشيرًا إلى عدم سقوط قتلى في صفوف قوات الشرطة.ولم ترد المزيد من التفاصيل حول هذا الحادث حتى الآن.