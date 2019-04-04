الرئيس التونسي يكشف أسباب مغادرة أمير قطر للقمة العربية

"يهمني أن أوضح أننا وجهنا دعوة إلى أمير قطر فلباها إكرامًا لنا، وقد أعلمنا منذ البداية أنه لن يشارك في كل الاجتماعات ولن يلقي خطابًا".. بهذه الكلمات أجاب الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عند سؤاله عن أسباب مغادرة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد للقمة العربية .
وأضاف السبسي في حواره مع صحيفة القدس العربي، الأربعاء، أن القمة التي احتضنتها بلادهشهدت حضورًا استثنائيًّا لرؤساء الدول، مشيرًا إلى أن الرؤساء الذين لم يحضروا أرسلوا ممثلين عنهم على أعلى مستوى.
وأكد السبسي أنه ليست لتونس مشكلة مع أي طرف، و"حاولتُ أن أوفر كل أسباب الراحة النفسية والمادية لضيوفنا الكرام، وهذا ما قمنا به، حتى إيران شكرت التنظيم في تونس، ولأول مرة،
وغادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الجلسة الافتتاحية للقمة العربية التي احتضنتها تونس الأحد 31 مارس، بمجرد انتهاء الرئيس التونسى باجي قائد السبسى كلمته.
وكان الرئيس التونسي السبسي قد أكد في كلمته على ضرورة إقامة دولة فلسطينية، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وخلال إلقاء الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط كلمته، غادر أمير قطر قاعة الاجتماعات، متوجها إلى المطار.
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