الرئيس التونسي يكشف أسباب مغادرة أمير قطر للقمة العربية

"يهمني أن أوضح أننا وجهنا دعوة إلى أمير قطر فلباها إكرامًا لنا، وقد أعلمنا منذ البداية أنه لن يشارك في كل الاجتماعات ولن يلقي خطابًا".. بهذه الكلمات أجاب الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عند سؤاله عن أسباب مغادرة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد للقمة العربية .

وأضاف السبسي في حواره مع صحيفة القدس العربي، الأربعاء، أن القمة التي احتضنتها بلاده

شهدت حضورًا استثنائيًّا لرؤساء الدول، مشيرًا إلى أن الرؤساء الذين لم يحضروا أرسلوا ممثلين عنهم على أعلى مستوى.

وأكد السبسي أنه ليست لتونس مشكلة مع أي طرف، و"حاولتُ أن أوفر كل أسباب الراحة النفسية والمادية لضيوفنا الكرام، وهذا ما قمنا به، حتى إيران شكرت التنظيم في تونس، ولأول مرة،

لم نسمع بوقوع ملاسنة من زيد أو عمرو، رغم أن تلك الحوادث كانت تقع في قمم سابقة.

وغادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الجلسة الافتتاحية للقمة العربية التي احتضنتها تونس الأحد 31 مارس، بمجرد انتهاء الرئيس التونسى باجي قائد السبسى كلمته.

Advertisements

وكان الرئيس التونسي السبسي قد أكد في كلمته على ضرورة إقامة دولة فلسطينية، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وخلال إلقاء الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط كلمته، غادر أمير قطر قاعة الاجتماعات، متوجها إلى المطار.