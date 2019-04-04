حركة "طالبان" تعلن مسئوليتها عن الهجوم على مجمع حكومي في إقليم "بادغيس"

أعلن المتحدث باسم حركة "طالبان" قاري يوسف أحمدي اليوم الخميس مسئولية الحركة عن الهجوم الذي استهدف مجمعًا حكوميًّا في منطقة "بالا مرغب" بإقليم "بادغيس" شمال غرب أفغانستان،

وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.ونقل عن مسئولين محليين قولهم "إن الهجوم أسفر حتى الآن عن مقتل 20 من رجالالشرطة والقوات الأفغانية"، مشيرين إلى استمرار الاشتباكات المسلحة بين الجانبين.بدوره، قال المتحدث باسم حاكم إقليم "بادغيس" جمشيد شهابي إن القتال العنيف في المنطقة لا يزال جاريًّا كما أعرب عن مخاوفه من سقوط المزيد من الضحايا.