مسئول فنزويلي يؤكد ضرورة بقاء الخبراء العسكريين الروس في بلاده

أكد نائب وزير الخارجية الفنزويلي إيفان هيل، اليوم الخميس، ضرورة بقاء الخبراء العسكريين الروس في الوقت الراهن في البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال هيل، على هامش منتدى الأعمال الروسي-الفنزويلي: "إن الخبراء العسكريين الروس سيبقون في بلادنا

ما دام الأمر يتطلب صيانة جميع المعدات العسكرية​​، وليس هناك موعد محدد لمغادرتهم".ولم يستبعد المسئول الفنزويلي أن تصل بعثات عسكرية جديدة كجزء من اتفاقيات التعاون العسكري التقني الموقعة بينالبلدين.وأضاف هيل أن الوجود العسكري الروسي في فنزويلا ليس ضمانا لعدم تدخل الولايات المتحدة في شئون فنزويلا، معبرًا في الوقت ذاته عن اعتقاده أن شعب فنزويلا والحكومة هما الضمان الوحيد لعدم تدخل واشنطن في شئون كاراكاس.وشدد المسئول الفنزويلي على استعداد بلاده لصد "أي عدوان خارجي أو داخلي على البلاد".