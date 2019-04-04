مسئول فنزويلي يؤكد ضرورة بقاء الخبراء العسكريين الروس في بلاده

أكد نائب وزير الخارجية الفنزويلي إيفان هيل، اليوم الخميس، ضرورة بقاء الخبراء العسكريين الروس في الوقت الراهن في البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال هيل، على هامش منتدى الأعمال الروسي-الفنزويلي: "إن الخبراء العسكريين الروس سيبقون في بلادنا
ولم يستبعد المسئول الفنزويلي أن تصل بعثات عسكرية جديدة كجزء من اتفاقيات التعاون العسكري التقني الموقعة بين
وأضاف هيل أن الوجود العسكري الروسي في فنزويلا ليس ضمانا لعدم تدخل الولايات المتحدة في شئون فنزويلا، معبرًا في الوقت ذاته عن اعتقاده أن شعب فنزويلا والحكومة هما الضمان الوحيد لعدم تدخل واشنطن في شئون كاراكاس.
وشدد المسئول الفنزويلي على استعداد بلاده لصد "أي عدوان خارجي أو داخلي على البلاد".
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