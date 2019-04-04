افتتاح أول مسجد في أثينا خلال أشهر

يفتح أول مسجد رسمي في العاصمة اليونانية أثينا أبوابه خلال أشهر، بحسب ما أكدت، اليوم الخميس، مصادر متطابقة، في حدث تنتظره منذ سنوات الجالية المسلمة في اليونان.

ومن المقرر أن توافق الحكومة في إبريل على اسم الإمام الذي تختاره لجنة إدارة المسجد، وفق ما أكدت وزارة التعليم والشؤون الدينية التي تشرف منذ وقت طويل على هذا المشروع.

ومن المقرر أن يفتح المسجد بعد ذلك أبوابه "بحلول مايو، كما أكد مصدر وزاري.

وقال نائب رئيس بلدية أثينا لشؤون المهاجرين واللاجئين لفتيريس باباياناكيس، "الأعمال تقدّمت بشكل جيد" و"المسجد سيصبح فاعلاً من الآن حتى الصيف".

يجري بناء المسجد غير المزود بمئذنة في حي إلايوناس التجاري في العاصمة في مشروع بلغت تكلفته 946 ألف يورو، وهو يتسع لـ350 شخصاً.

بدأت أعمال البناء عام 2017، لكن العديد من التأخيرات الإدارية عرقلت إنهاءه.

وموقع البناء حتى الآن مغطى بألواح ومن غير الممكن مراقبة تطور العمل فيه.